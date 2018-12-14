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"Мені зателефонував Вакарчук": Куценко розповів, чому не поїхав на Донбас

STYLERПерсона    14.12.2018 - 18:23

Відео: YouTube/"А поговорити?"

Відомий російський актор і режисер Гоша Куценко розповів, як йому в 2014 році подзвонив Святослав Вакарчук і запросив його поїхати на Донбас з миротворчою місією. Про це він розповів в інтерв'ю Ірині Шихман для передачі "А поговорити?".

Гоша Куценко зізнався, що український музикант Святослав Вакарчук зателефонував йому в 2014 році, коли на Донбасі тільки починалися військові дії. Але російський актор відмовив йому, хоч у нього і є українські корені.

&quot;Мені зателефонував Вакарчук&quot;: Куценко розповів, чому не поїхав на Донбас

Скріншот з відео (YouTube/"А поговорити?")

"Я ніколи не хотів їхати на Донбас. Але я шкодую, що на початку конфлікту не поїхав туди. Мені подзвонив Вакарчук і закликав мене поїхати на Донбас виступати за мир. Я опинився в складній ситуації, так як я є уродженцем УРСР, і, якби не дійшло до протистояння з Україною, я б, звичайно, виступав. В якості миротворця стояв би з розпростертими руками між двома сторонами", – розповів Гоша Куценко.

Він зазначив, що зараз ситуація кардинально змінилася, і багато людей загинули в результаті конфлікту.

"На прохання Вакарчука я не поїхав на Донбас, я не військова людина, я не міг їхати туди, де ллється кров", - пояснив режисер.

Але Куценко пояснив, що не приймає тільки одну сторону, так як не знає, на чиєму боці правда.

"Зараз ситуація змінилася, коли проливається кров – все змінюється. Я вислуховую дуже багато правди з боку і Росії, і України, я приймаю і ту, і іншу сторону. Але де саме правда – не знаю. Це час безвладдя", – розповів актор.

&quot;Мені зателефонував Вакарчук&quot;: Куценко розповів, чому не поїхав на Донбас

Скріншот з відео (YouTube/"А поговорити?")

Крім того, Гоша Куценко повідомив, що його дуже засмутило те, що він був внесений в базу сайту "Миротворець", так як у нього залишилися родичі в Україні.

"Я дуже засмутився, дуже. І я вам скажу, у мене живуть родичі в Україні. Не дай бог з ними щось трапиться, я не зможу поїхати і попрощатися з ними. Я допомагаю своїм родичам, ми постійно на зв'язку", - зазначив Куценко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вакарчук вперше розповів про поїздку в Крим перед окупацією.

А також розповідали про те, що питання про президентство образив Вакарчука.

Відео: РБК-Україна

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