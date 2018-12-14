''Мне позвонил Вакарчук'': Куценко рассказал, почему не поехал на Донбасс

Видео: YouTube/"А поговорить?"

Известный российский актер и режиссер Гоша Куценко рассказал, как ему в 2014 году позвонил Святослав Вакарчук и пригласил его поехать на Донбасс с миротворческой миссией. Об этом он рассказал в интервью Ирине Шихман для передачи "А поговорить?".

Гоша Куценко признался, что украинский музыкант Святослав Вакарчук позвонил ему в 2014 году, когда на Донбассе только начинались военные действия. Но российский актер отказал ему, хоть у него и есть украинские корни.

Скриншот из видео (YouTube/"А поговорить?")

"Я никогда не хотел ехать на Донбасс. Но я жалею, что в начале конфликта не поехал туда. Мне позвонил Вакарчук и призывал меня поехать на Донбасс выступать за мир. Я оказался в сложной ситуации, так как являюсь уроженцем УССР, и, если бы дело не дошло до противостояния с Украиной, я бы, конечно, выступал. В качестве миротворца стоял бы с распростертыми руками между двумя сторонами", – рассказал Гоша Куценко.

Он отметил, что сейчас ситуация кардинально поменялась и погибло много людей в результате конфликта.

"По просьбе Вакарчука я не поехал на Донбасс, я не военный человек, я не мог ехать туда, где льется кровь", - объяснил режиссер.

Но Куценко объяснил, что не принимает только одну сторону, так как не знает на чьей стороне правда.

"Сейчас ситуация изменилась, когда проливается кровь – все меняется. Я выслушиваю очень много правды со стороны и России, и Украины, я принимаю и ту, и другую сторону. Но где именно правда – не знаю. Это время безвластия", – рассказал актер.

Скриншот из видео (YouTube/"А поговорить?")

Кроме того, Гоша Куценко сообщил, что его очень расстроило то, что он был внесен в базу сайта "Миротворец", так как у него остались родственники в Украине.

"Я очень расстроился, очень. И я вам скажу, у меня живут родственники в Украине. Не дай бог с ними что-то случится, я не смогу поехать и проститься с ними. Я помогаю своим родственникам сейчас, мы постоянно на связи", - отметил Куценко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Вакарчук впервые рассказал о поездке в Крым перед оккупацией.

А также рассказывали о том, что вопрос о президентстве обидел Вакарчука.

Видео: РБК-Украина