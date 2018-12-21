"Багато людей в Україні не знають, хто вони": Любомир Мельник зробив спірну заяву

Любомир Мельник (Фото: facebook.com/melnyk.lubomyr)

Легендарний піаніст впевнений, що українці навіть зараз відчувають наслідки багаторічних сталінських репресій

Відомий композитор і піаніст українського походження Любомир Мельник, який відвідав нашу країну в рамках великого світового туру на честь 70-річчя, висловився щодо російської мови в Україні. Про це творець унікальної "мови для фортепіано" розповів у гостро-соціальному інтерв'ю Styler.

Музикант зазначив, що навіть сьогодні українці відчувають наслідки сталінських репресій, спрямованих на систематичне знищення нашої культури, мови і нації взагалі.

"Навіть диктатор Сталін говорив публічно, що найбільший ворог росіян – це не українці, а українська мова. Він знищив мільйони українців, бо він хотів, щоб наша нація зникла. Знищував і мову також. Як результат репресій, ми зараз бачимо, що багато людей в Україні не знають, хто вони – українці чи росіяни", - сказав Любомир Мельник.

Любомир Мельник (Фото: прес-служба)

Коментуючи те, що є багато російськомовних військових, які захищають Україну на Донбасі від окупантів та є багато людей, які займаються розвитком країни, при цьому говорячи російською, найшвидший у світі піаніст відповів:

"Так! Абсолютно. Це правда. Але їхня душа є слабшою, а вони цього не розуміють".

"Але, з іншого боку, вони - чудові українці. Я їх обіймаю!", - додав Любомир Мельник.

Любомир Мельник (Фото: прес-служба)

Також відомий музикант зізнався, що був би щасливішим, якби в Україні більше говорили українською.

Як повідомлялося, раніше Любомир Мельник в інтерв'ю Styler зазначив, що Європа і США вже давно могли б поставити РФ на місце - потрібно всього лише заблокувати рахунки російських бізнесменів.

Нагадаємо, нещодавно Соловій Христина записала пісню з відомим музикантом Любомиром Мельником.

Також музиканти групи "Океан Ельзи" показали, як репетирують у храмі Святої Катерини у Вільнюсі.