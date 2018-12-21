"Многие люди в Украине не знают, кто они": Любомир Мельник сделал спорное заявление

Любомир Мельник (Фото: facebook.com/melnyk.lubomyr)

Легендарный пианист уверен, что украинцы даже сейчас испытывают последствия многолетних сталинских репрессий

Знаменитый композитор и пианист украинского происхождения Любомир Мельник, который посетил нашу страну в рамках большого мирового тура в честь 70-летия, высказался относительно русского языка в Украине. Об этом создатель уникального "языка для фортепиано" рассказал в остро-социальном интервью Styler.

Музыкант отметил, что даже сегодня украинцы испытывают последствия сталинских репрессий, направленных на систематическое уничтожение нашей культуры, языка и нации вообще.

"Даже диктатор Сталин говорил публично, что самый большой враг русских – это не украинцы, а украинский язык. Он уничтожил миллионы украинцев, потому что он хотел, чтобы наша нация исчезла. Уничтожал и язык также. Как результат репрессий, мы сейчас видим, что многие люди в Украине не знают, кто они – украинцы или русские", - сказал Любомир Мельник.

Любомир Мельник (Фото: пресс-служба)

Комментируя то, что есть много русскоязычных военных, которые защищают Украину на Донбассе от оккупантов и есть много людей, которые занимаются развитием страны, при этом говоря на русском, самый быстрый в мире пианист ответил:

"Да! Абсолютно. Это правда. Но их душа значительно слабее, а они этого не понимают".

"Но, с другой стороны, они - замечательные украинцы. Я их обнимаю!", - добавил Любомир Мельник.

Любомир Мельник (Фото: пресс-служба)

Также знаменитый музыкант признался, что был бы счастливее, если бы в Украине больше говорили на украинском.

Как сообщалось, ранее Любомир Мельник в интервью Styler отметил, что Европа и США уже давно могли бы поставить РФ на место - нужно всего лишь заблокировать счета российских бизнесменов.

Напомним, недавно Христина Соловий записала песню с известным музыкантом Любомиром Мельником.

Также музыканты группы "Океан Ельзи" показали, как репетируют в храме Святой Екатерины в Вильнюсе.