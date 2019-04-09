Могла вижити: сенсаційні подробиці загибелі принцеси Діани

Принцеса Діана могла вижити в аварії: (фото: колаж РБК-Україна)

Перша дружина принца Чарльза могла вижити у фатальній аварії

Принцеса Діана, яка померла більше 20 років тому в аварії, могла врятуватися, однак нетиповий збіг обставин позбавив її цього шансу. Сенсаційними подробицями загибелі принцеси поділився патологоанатом Річард Шепард, передає The Sun.

Лікар заявив, якщо б дівчина була пристебнута - ймовірність вижити була б дуже висока. Травми, які вона отримала, були невеликими, але смертельними, тому що розташовувалися в "неправильному місці".

Принцеса Діана могла вижити в аварії: (facebook com/PrincessDiana)

Фахівець розповів, що в той фатальний день в "Мерседесі" перебували четверо - принцеса Діана, син єгипетського мільярдера Доді аль-Файєд, його охоронець Тревор Ріс-Джонс і водій Генрі Пол. Вони спробували втекти від переслідувань фотографів і на швидкості більше 100 кілометрів на годину врізалися в бетонну колону в паризькому тунелі Альма.

До моменту приїзду медиків водій і спадкоємець бізнесмена були мертві. Тревор Ріс-Джонс отримав серйозні поранення. Лікарі витягнули його тіло і відвезли в лікарню. Королівська особа виявилася затиснута пасажирським сидінням, і для її визволення знадобилося значно більше часу.

Принцеса Діана могла вижити в аварії: (facebook com/PrincessDiana)

До речі, очевидці стверджують, що після аварії леді Діана ще могла говорити, проте у швидкій вже втратила свідомість. Коли її доставили до лікарні, то виявили невеликий розрив у вені однієї з легень. Хірурги спробували її зашити, проте було вже пізно. За словами Річарда Шеперда, така травма є рідкістю і за всю свою довгу кар'єру він зіткнувся з нею лише один раз.

Нагадаємо, що Меган Маркл заборонили носити прикраси принцеси Діани через неприйнятну для королівської сім'ї поведінку герцогині. Це підсилило напруженість у відносинах між герцогинею і старшими членами королівської сім'ї.

А також повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, які знаходяться в очікуванні народження свого первістка, завели собі аккаунт в соціальній мережі Instagram, незважаючи на заборони королеви Єлизавети II.

До речі, Меган Маркл кинула виклик Єлизаветі II і вирішила відмовитися від допомоги королівських лікарів під час пологів.