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Одягла вона, а мені соромно: MARUV рознесли за відвертий образ

STYLERПерсони    31.03.2019 - 15:12
Одягла вона, а мені соромно: MARUV рознесли за відвертий образ
MARUV в Instagram розкритикували за відвертий образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV в Instagram рознесли за занадто відвертий знімок

MARUV, яка нещодавно стала жертвою пограбування, в Instagram поділилася занадто відвертим образом. Більшість фанатів вважає, що це фірмовий стиль співачки, а деякі з користувачів мережі критикують артистку за надмірно "голі" фото.

Співачка MARUV, яка стала особливо популярною після скандалу на Євробаченні 2019, продовжує шокувати громадськість відвертими образами. Цього разу дівчина опублікувала провокативний знімок в чорному латексі. Для знімка співачка обрала екстремально високі ботільйони, довгі рукавички і панчохи.

 

MARUV в Instagram розкритикували за відвертий образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники артистки по-різному оцінили її образ:

  • Шикарна, як завжди!!!
  • Жах!
  • Жесть, наділа вона, а соромно мені.
  • Яка ти страшна.
  • Пеппі Довгапанчоха підросла!
  • Це твоя фішка. Ти її придумала.
  • Запізнилася з років на 20-30... все це вже було. Теж мені революціонерка.
  • Фетишисти з Борисполя!

Нагадаємо, що організатори конкурсу Євробачення прокоментували ситуацію з MARUV. У повідомленні зокрема йдеться, що кожен мовник несе відповідальність за вибір свого учасника на "Євробачення" у відповідності з правилами.

Раніше ми писали про те, що відомий продюсер-українофоб Йосип Пригожин, раніше запропонував послати MARUV на пісенний конкурс від Росії, в прямому ефірі на ростб заявив, що український уряд веде себе агресивно по відношенню до конкурсантки на Євробачення.

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