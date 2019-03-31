Одягла вона, а мені соромно: MARUV рознесли за відвертий образ

MARUV в Instagram розкритикували за відвертий образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV в Instagram рознесли за занадто відвертий знімок

MARUV, яка нещодавно стала жертвою пограбування, в Instagram поділилася занадто відвертим образом. Більшість фанатів вважає, що це фірмовий стиль співачки, а деякі з користувачів мережі критикують артистку за надмірно "голі" фото.

Співачка MARUV, яка стала особливо популярною після скандалу на Євробаченні 2019, продовжує шокувати громадськість відвертими образами. Цього разу дівчина опублікувала провокативний знімок в чорному латексі. Для знімка співачка обрала екстремально високі ботільйони, довгі рукавички і панчохи.

MARUV в Instagram розкритикували за відвертий образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники артистки по-різному оцінили її образ:

Шикарна, як завжди!!!

Жах!

Жесть, наділа вона, а соромно мені.

Яка ти страшна.

Пеппі Довгапанчоха підросла!

Це твоя фішка. Ти її придумала.

Запізнилася з років на 20-30... все це вже було. Теж мені революціонерка.

Фетишисти з Борисполя!

Нагадаємо, що організатори конкурсу Євробачення прокоментували ситуацію з MARUV. У повідомленні зокрема йдеться, що кожен мовник несе відповідальність за вибір свого учасника на "Євробачення" у відповідності з правилами.

Раніше ми писали про те, що відомий продюсер-українофоб Йосип Пригожин, раніше запропонував послати MARUV на пісенний конкурс від Росії, в прямому ефірі на ростб заявив, що український уряд веде себе агресивно по відношенню до конкурсантки на Євробачення.