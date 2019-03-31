Надела она, а стыдно мне: MARUV разнесли за откровенный образ

MARUV в Instagram раскритиковали за откровенный образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV в Instagram разнесли за слишком откровенный снимок

MARUV, которая недавно стала жертвой ограбления, в Instagram поделилась слишком откровенным образом. Большинство фанатов считают, что это фирменный стиль певицы, а некоторые из пользователей сети критикуют артистку за излишне "голые" фото.

Певица MARUV, которая стала особенно популярной после скандала на Евровидении 2019, продолжает шокировать общественность откровенными образами. В этот раз девушка опубликовала провокативный снимок в черном латексе. Для снимка певица выбрала экстремально высокие ботильоны, длинные перчатки и чулки.

MARUV в Instagram раскритиковали за откровенный образ (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники артистки по-разному оценили ее образ:

Шикарная, как всегда!!!

Ужас!

Жесть, надела она, а стыдно мне.

Какая ты страшная.

Пеппи Длинныйчулок подросла!

Это твоя фишка. Ты ее придумала.

Опоздала с лет на 20-30… все это уже было. Тоже мне революционерка.

Фетишисты из Борисполя!

Напомним, что организаторы конкурса Евровидения прокомментировали ситуацию с MARUV. В сообщении в честности говорится, что каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами.

Ранее мы писали о том, что известный продюсер-украинофоб Иосиф Пригожин, ранее предложивший послать MARUV на песенный конкурс от России, в прямом эфире на росТВ заявил, что украинское правительство ведет себя агрессивно по отношению к конкурсанткам на Евровидение.