"Народ перетворили на якихось ідіотів": Мухарський жорстко висловився про "президентство" Вакарчука та Зеленського

Фото: колаж РБК-Україна

Артист порадив краще сходити в театр або почитати книгу, бо так недовго Колобка або Буратіно висунути в президенти

Відомий український актор, співак і ведучий Антін Мухарський (Орест Лютий) прокоментував чутки про президентські амбіції вокаліста групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука та лідера студії "Квартал 95" Володимира Зеленського. Епатажний шоумен на своїй сторінці в соцмережі Facebook назвав подібні розмови нісенітницею.

"Феномен Вакарчука-Зеленського, чиї сценічні образи свого в доску рубахі-парня із провінції, що викував власне щастя власними руками і х… ложив на політиків, та романтичного героя-ідеаліста, підкріплений сучасним європейським саундом, викликає у недалекого провінційного піпла культурологічний захват", - йдеться в публікації.

Також він првел "тематичний" приклад, пов'язаний з його бабусею.

"Якось моя прабабця, корінна киянка, уроджена Міцкевич, ледь не обісцялася від сміху у свої 92, як почула, коли якась дама на повному серйозі запитала у неї: "Ви бачили фільм "Покровські ворота"? Там же ж грає той негідник Леонід Бронєвой, що був Мюлером у фільмі про Штірліца. Я дивуюся, як цього фашиста й досі не розстріляли?" "Ну село, село..., що ви хочете, - сміялася прабаця, тримаючи у руках келишок горілки за святковим новорічним столом. - Людина не здатна відрізнити сценічний образ від актора. О боже, ми стрімголов котимось в культурологічну прірву. Народ перетворили на якихось ідіотів". Це сталося чи у 83-му чи у 84-му році", - йдеться у публікації.

Мухарський додав, що як не дивно, слова його бабусі актуальні для сучасної України, як ніколи.

Скрін: facebook.com/AntinMykharskyi

"В той час Сорос з Коломойським десь там у своїх Америках та Ізраїлях разом з усім цивілізованим людством усцикаються від сміху, спостерігаючи за тим, як в Україні тупоголові аборигени цілком серйозно обговорюють тему президенства того чи іншого актора", - написав Антін.

Артист порадив краще сходити в театр або почитати книгу, так як недовго Колобка або Буратіно висунути в президенти.

"А що - інфантильні дебіли проголосують", - резюмував він.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відома українська співачка Оля Полякова зробила гучну заяву про президентство.

Також ми писали про те, що телеведучий Антін Мухарський вважає, що звільнення тимчасово окупованих регіонів України ускладнюється змінами у світогляді деяких українців.

Нагадаємо, старша дочка Сніжани Єгорової від першого шлюбу з режисером Семеном Горовим) Стася Ровинская (Анастасія Єгорова) прокоментувала гучний скандал – розлучення і судові розгляди її мами з другим екс-чоловіком Антіном Мухарським.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна