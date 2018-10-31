"Народ превратили в каких-то идиотов": Мухарский жестко высказался о "президентстве" Вакарчука и Зеленского

Фото: коллаж РБК-Украина

Артист посоветовал лучше сходить в театр или почитать книгу, так как недолго Колобка или Буратино в президенты выдвинуть

Известный украинский актер, певец и ведущий Антин Мухарский (Орест Лютый) прокомментировал слухи о президентских амбициях вокалиста группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука и лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Эпатажный шоумен на своей странице в соцсети Facebook назвал подобные разговоры чушью.

"Феномен Вакарчука-Зеленского, чьи сценические образы своего в доску рубаха-парня из провинции, который выковал свое счастье собственными руками и х... ложил на политиков, и романтического героя-идеалиста, подкрепленный современным европейским саундом, вызывает у недалекого провинциального пипла культурологический восторг", - говорится в публикации.

Также он првел "тематический" пример, связанный с его бабушкой.

"Как-то моя прабабушка, коренная киевлянка, урожденная Мицкевич, едва не обисцялася от смеха в свои 92, как услышала, когда дама на полном серьезе спросила у нее: "Вы видели фильм "Покровские ворота"? Там же играет тот негодяй Леонид Броневой, который был Мюллером в фильме про Штирлица. Я удивляюсь, как этого фашиста до сих пор не расстреляли?" "Ну село, деревня..., что вы хотите, - смеялась прабаця, держа в руках бокал водки за праздничным новогодним столом. Человек не способен отличить сценический образ от актера. О боже, мы сломя голову катимся в культурологическую пропасть. Народ превратили в каких-то идиотов". Это произошло или в 83-м или в 84-м году", - говорится в публикации.

Мухарский добавил, что как ни странно, слова его бабушки актуальны для современной Украины, как никогда.

Скрин: facebook.com/AntinMykharskyi

"В то время Сорос с Коломойским где-то в своих Америках и Израиль вместе со всем цивилизованным человечеством усцикаються от смеха, наблюдая за тем, как в Украине тупоголовые аборигены вполне серьезно обсуждают тему президентства того или иного актера", - написал Антин.

Артист посоветовал лучше сходить в театр или почитать книгу, так как недолго Колобка или Буратино в президенты выдвинуть.

"А что - инфантильные дебилы проголосуют", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, недавно известная украинская певица Оля Полякова сделала громкое заявление о президентстве.

Также мы писали о том, что телеведущий Антин Мухарский считает, что освобождение временно оккупированных регионов Украины осложняется изменениями в мировоззрении некоторых украинцев.

Напомним, старшая дочь Снежаны Егоровой от первого брака (с режиссером Семеном Горовым) Стася Ровинская (Анастасия Егорова) прокомментировала нашумевший скандал – развод и судебные разбирательства ее мамы со вторым экс-мужем Антином Мухарским.

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Видео: РБК-Украина