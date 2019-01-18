"Не можуть зняти біль": названа причина госпіталізації Арбеніної

Колаж РБК-Україна

PR-директор співачки розповіла, чи буде перенесення концертів

Відома російська рок-співачка, лідер групи "Нічні снайпери" Діана Арбеніна була госпіталізована в одну з клінік у Франції так як у неї стався серцевий напад. Про це повідомляє видання РИА "Новости".

Стало відомо, що 44 –річна рок-співачка була екстрено госпіталізована під час свого відпочинку на одному з гірськолижних курортів у Франції. Її забрала машина швидкої допомоги прямо з лижної траси. Арбеніна особисто про це повідомила шанувальникам, але потім видалила пост.

Як повідомила PR-директор співачки Марія Кохель, у рок-співачки стався серйозний серцевий напад, який тривав кілька годин.

"Напад тривав 16 годин, і досі медикам не вдалося повністю зняти біль, хоча стан артистки, на щастя, стабілізувався і загрози життю немає", - повідомила вона в коментарі.

Марія Кохель додала, що на даний момент мова про перенесення або скасування запланованих концертів в рамках ювілейного туру групи, не йде.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відома рок-співачка Діана Арбеніна була екстрено госпіталізована в одну з клінік у Франції.

А також ми розповідали про те, що кохана міністра Павла Розенка, телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, перенесла операцію і розповіла про своє самопочуття.

Відомо, що телеведуча під час відпустки з Павлом Розенком на гірськолижному курорті зламала ногу і повернулася додому на милицях.