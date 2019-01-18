"Не могут снять боль": названа причина госпитализации Арбениной

Коллаж РБК-Украина

PR-директор певицы рассказала, будет ли перенос концертов

Известная российская рок-певица, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина была госпитализирована в одну из клиник во Франции так как у нее случился сердечный приступ. Об этом сообщает издание РИА "Новости".

Стало известно, что 44 –летняя рок-певица была экстренно госпитализирована во время своего отдыха на одном из горнолыжных курортов во Франции. Ее увезла машина скорой помощи прямо с лыжной трассы. Арбенина лично об этом сообщила поклонникам, но потом удалила пост.

Как сообщила PR-директор певицы Мария Кохель, у рок-певицы случился серьезный сердечный приступ, который продолжался несколько часов.

"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет", - сообщила она в комментарии.

Мария Кохель добавила, что на данный момент речь о переносе или отмене запланированных концертов в рамках юбилейного тура группы, не идет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известная рок-певица Диана Арбенина была экстренно госпитализирована в одну из клиник во Франции.

А также мы рассказывали о том, что возлюбленная министра Павла Розенко, телеведущая Елена-Кристина Лебедь, перенесла операцию и рассказала о своем самочувствии.

Известно, что телеведущая во время отпуска с Павлом Розенко на горнолыжном курорте сломала ногу и вернулась домой на костылях.