Проломила молотком голову 10-річній дівчинці: нові подробиці

Колаж РБК-Україна

Жінці обрали міру покарання

Під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці-сироті, заманивши дитину в квартиру і жорстоко при цьому побивши. Червоноградський суд Львівської області вже обрав запобіжний захід. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Наголошується, що неадекватна побила дівчинку, зв'язала і залишила на всю ніч одну. На наступний день жінка повернулася на місце події, виявила дівчинку у свідомості, розв'язала їй руки та випустила.

Вранці закривавлена Аня пішла додому, але, знесилена, спинилася на центральній площі та сіла на бордюр. Перехожі помітили бідолаху та відразу ж викликали швидку і поліцію.

Скріншот: (фото: youtube.com)

Постраждала 10-річна Аня потрапила до лікарні з переломами кісток черепа. Медики кажуть, що удари були сильними, і мозок дивом не постраждав. Також у дитини була діагностована контузія.

На даний момент 27-річній жінці, яка переламала молотком череп сироті, загрожує два місяці під вартою. Таку міру запобіжного заходу обрав Червоноградський суд Львівської області.

Нагадаємо, що під Львовом горе-мати жорстоко побила 11-річну доньку.

Раніше підлітки побили хлопця і знущалися над ним на очах у людей. Інцидент стався у Запоріжжі біля торговельно-розважального комплексу.

Також ми писали про те, що у Чернігові четверо підлітків напали на 10-річну дівчинку. Зловмисники побили її, а потім намагалися зґвалтувати.