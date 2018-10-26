Звинуватили в домаганнях: главреда відомого російського ЗМІ відсторонили від посади

Колаж РБК-Україна

Долю главреда вирішить рада директорів

Головного редактора відомого російського інтернет-видання Meduza Івана Колпакова відсторонили від роботи. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на джерела у виданні.

На час розгляду справи посаду головного редактора займе генеральний директор видання Галина Тимченко, яка раніше вже обіймала цю посаду в 2014-2016 роках.

Фото: Іван Колпаков (facebook.com/ivan.kolpakov)

Причиною для відсторонення з посади Івана Колпакова стало звинувачення в сексуальних домаганнях. Колпаков під час конференції у Ризі нібито чіплявся до дружини одного зі співробітників видання Meduza. Очевидці інциденту повідомили, що свою поведінку главред супроводжував коментарем, що йому за це нічого не буде. А пізніше Колпаков заявив, що це взагалі була поганий жарт.

"Деякий час тому стався неприємний інцидент. Івана звинуватили в неналежній поведінці. Іван Колпаков сам попросив мене на час зняти з нього обов'язки головного редактора для того, щоб рада директорів розібралася в ситуації і винісла зважене рішення", - розповіла Галина Тимченко і додала, що претензій до роботи Колпакова у неї немає.

Остаточне рішення прийме рада директорів. Вона повинна зібратися в першій декаді листопада.

До речі, раніше ми писали про те, 102-річного австралійця можуть посадити на 7 років за сексуальне домагання.

А також ми повідомляли про те, що у Києві 88-річна жінка покінчила з собою.

Відео: РБК-Україна