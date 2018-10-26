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Обвинили в домогательствах: главреда известного российского СМИ отстранили от должности

STYLERПерсона    26.10.2018 - 08:45
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Судьбу главреда решит совет директоров

Главного редактора известного российского интернет-издания Meduza Ивана Колпакова отстранили от работы. Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на источники в издании.

На время разбирательства дела пост главного редактора займет генеральный директор издания Галина Тимченко, которая ранее уже занимала эту должность в 2014-2016 годах.

Обвинили в домогательствах: главреда известного российского СМИ отстранили от должности

Фото: Иван Колпаков (facebook.com/ivan.kolpakov)

Причиной для отстранения с должности Ивана Колпакова стало обвинение в сексуальных домогательствах. Колпаков во время конференции в Риге якобы приставал к жене одного из сотрудников издания Meduza. Очевидцы инцидента сообщили, что свое поведение главред сопроводил комментарием, что ему за это ничего не будет. А позже Колпаков заявил, что это вообще была плохая шутка.

"Некоторое время назад случился неприятный инцидент. Ивана обвинили в неподобающем поведении. Иван Колпаков сам попросил меня на время снять с него обязанности главного редактора для того, чтобы совет директоров разобрался в ситуации и вынес взвешенное решение", - рассказала Галина Тимченко и добавила, что претензий к работе Колпакова у нее нет.

Окончательное решение примет совет директоров. Он должен собраться в первой декаде ноября.

Кстати, ранее мы писали о том, что 102-летнего австралийца могут посадить на 7 лет за сексуальное домогательство.

А также мы сообщали о том, что в Киеве 88-летняя женщина покончила с собой.

Видео: РБК-Украина

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