"Дуже важко": помер легендарний російський актор

Ілюстративне фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Актор помер на 84-му році життя

У неділю, 14 січня, помер відомий російський актор, постановник, педагог та заслужений діяч культури Євген Радомислинський. Він помер на 84-му році життя, передає Ірина Сухолет, ректор Інституту сучасного мистецтва (ІСМ), де протягом 25 років викладав артист. Про це повідомляє ТАСС.

Співрозмовниця видання розповіла, що прощання з великим актором відбудеться 15 січня об 11:00 у фойє великого залу ДК імені Горбунова. Відспівування пройде в храмі архангела Михаїла, похорон - в цей же день на Троєкуровському кладовищі.

"Євген Веніамінович помер сьогодні вночі. Дуже важко... 25 років він очолював кафедру акторської майстерності в ІСМ. І, здавалося, так буде завжди..." - сказала співрозмовниця агентства.

Євген Радомислинський (фото: facebook.com/nikolay.borisenko.96)

Євген Радомисленський народився в сім'ї великого актора і театрального педагога Веніаміна Радомисленського. Закінчив Театральне училище імені Щукіна (курс Цецилії Мансурової). У 1957-1959 роках служив актором Театру імені Мосради, з 1959-го по 1963-й - в театрі "Современник". Як режисер поставив понад 80 вистав на сценах Москви, Праги, Гавани, Белграда. Виступав також режисером кіно.

З 1958 року викладав в Школі-студії МХАТ. Серед його учнів - Геннадій Бортніков, Олена Проклова, Олександр Балуєв, Сергій Гармаш, Тетяна Васильєва. Останні 25 років був завідувачем кафедри майстерності актора в Інституті сучасного мистецтва.

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