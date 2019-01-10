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Умер звукорежиссер "Матрицы", обладатель трех Оскаров - названа вероятная причина смерти

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 15:36
Умер звукорежиссер "Матрицы", обладатель трех Оскаров - названа вероятная причина смерти
Фото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф скончался в возрасте 63 лет

В США в возрасте 63 лет скончался популярный голливудский звукорежиссер, обладатель трех Оскаров Грегг Рудлофф. Об этом сообщает информационный портал Hollywood Reporter.

Указано, что точная причина смерти станет известна лишь после вскрытия, однако на данный момент правоохранители склоняются к тому, что Рудлофф наложил на себя руки.

Известно, что голливудский звукорежиссер трижды получал премию "Оскар" за фильмы "Матрица", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Слава", и, помимо того, четырежды был номинирован на премию Американской киноакадемии за "Идеальный шторм", "Флаги наших отцов" и "Американского снайпера".

Умер звукорежиссер &quot;Матрицы&quot;, обладатель трех Оскаров - названа вероятная причина смертиФото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф шел по стопам не менее известного отца, который также был звукорежиссером и обладателем различных наград. Среди работ Грегга "Мистер и миссис Смит", "Возвращение Супермена", "Белые не умеют прыгать". Совместно они работали над кинокартинами "Дж. Эдгар", "Непокоренный" и "Гран Торино".

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