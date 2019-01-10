ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Помер звукорежисер "Матриці", володар трьох "Оскарів" - відома ймовірна причина смерті

STYLERЖиття    10.01.2019 - 15:36
Помер звукорежисер "Матриці", володар трьох "Оскарів" - відома ймовірна причина смерті
Фото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф помер у віці 63 років

У США у віці 63 років помер популярний голлівудський звукорежисер, володар трьох "Оскарів" Грегг Рудлофф. Про це повідомляє інформаційний портал Hollywood Reporter.

Зазначено, що точна причина смерті буде відома лише після розтину, проте на даний момент правоохоронці схиляються до того, що Рудлофф наклав на себе руки.

Відомо, що голлівудський звукорежисер тричі отримував премію "Оскар" за фільми "Матриця", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Слава", і, крім того, чотири рази був номінований на премію Американської кіноакадемії за "Ідеальний шторм", "Прапори наших батьків" і "Американського снайпера".

Помер звукорежисер &quot;Матриці&quot;, володар трьох &quot;Оскарів&quot; - відома ймовірна причина смертіФото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф йшов по стопах не менш відомого батька, який також був звукорежисером і володарем різних нагород. Серед робіт Грегга "Містер і місіс Сміт", "Повернення Супермена", "Білі не вміють стрибати". Разом вони працювали над стрічками "Дж. Едгар", "Нескорений" та "Гран Торіно".

Нагадаємо, помер відомий гітарист популярної рок-групи. Ударник групи Боббі Елліот висловив співчуття, написавши теплі слова про Еріка Хэйдока.

Раніше у США померла одна з творців телескопа "Хаббл". Жінка померла на Різдво після тривалої хвороби.

Ми писали, що помер відомий російський актор. 25 грудня з життя пішов популярний актор Дмитро Матвєєв. Він помер на 66-му році життя. Причина смерті не повідомляється.

Ми повідомляли, що помер відомий актор, зірка серіалу "Голубка". 18 грудня помер російський артист Олег Март'янов на 67-му році життя.

Помер аніматор Disney, творець образів "Бембі" та "Попелюшки" Ніколи не приховував: названа причина смерті Кріса Кельмі
Новини України смерть
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся