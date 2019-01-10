Помер звукорежисер "Матриці", володар трьох "Оскарів" - відома ймовірна причина смерті

Фото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф помер у віці 63 років

У США у віці 63 років помер популярний голлівудський звукорежисер, володар трьох "Оскарів" Грегг Рудлофф. Про це повідомляє інформаційний портал Hollywood Reporter.

Зазначено, що точна причина смерті буде відома лише після розтину, проте на даний момент правоохоронці схиляються до того, що Рудлофф наклав на себе руки.

Відомо, що голлівудський звукорежисер тричі отримував премію "Оскар" за фільми "Матриця", "Божевільний Макс: Дорога люті", "Слава", і, крім того, чотири рази був номінований на премію Американської кіноакадемії за "Ідеальний шторм", "Прапори наших батьків" і "Американського снайпера".

Фото: (GettyImages)

Грегг Рудлофф йшов по стопах не менш відомого батька, який також був звукорежисером і володарем різних нагород. Серед робіт Грегга "Містер і місіс Сміт", "Повернення Супермена", "Білі не вміють стрибати". Разом вони працювали над стрічками "Дж. Едгар", "Нескорений" та "Гран Торіно".

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