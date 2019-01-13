ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Очень тяжело": умер легендарный российский актер

STYLERПерсона    13.01.2019 - 21:17
"Очень тяжело": умер легендарный российский актер
Иллюстративное фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Актер умер на 84-м году жизни

В воскресенье, 14 января, скончался известнейший российский актер, постановщик, педагог и заслуженный деятель культуры Евгений Радомыслинский. Он умер на 84-м году жизни, передает Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства (ИСИ), где на протяжении 25 лет преподавал артист. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседница издания рассказала, что прощание с великим актером состоится 15 января в 11:00 в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание пройдет в храме архангела Михаила, похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда..." - сказала собеседница агентства.

&quot;Очень тяжело&quot;: умер легендарный российский актер

Евгений Радомыслинский (фото: facebook.com/nikolay.borisenko.96)

Евгений Радомысленский родился в семье актера и крупного театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина (курс Цецилии Мансуровой). В 1957-1959 годах служил актером Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й - в театре "Современник". Как режиссер поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников - Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева. Последние 25 лет был заведующим кафедрой мастерства актера в Институте современного искусства.

Напомним, что недавно умер звукорежиссер "Матрицы", обладатель трех Оскаров.

Ранее в США умерла одна из создателей телескопа "Хаббл". Женщина скончалась на Рождество после продолжительной болезни.

Мы писали, что умер известный российский актер. 25 декабря из жизни ушел популярный актер Дмитрий Матвеев. Он скончался на 66-ом году жизни. Причина смерти не сообщается. 

Парадоксальный случай: в США заключенный повесился, устав ждать смертную казнь В сеть попали фотографии еле держащегося на ногах Брюса Уиллиса
Новости Украины смертьактер
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь