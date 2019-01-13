"Очень тяжело": умер легендарный российский актер

Иллюстративное фото (acebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Актер умер на 84-м году жизни

В воскресенье, 14 января, скончался известнейший российский актер, постановщик, педагог и заслуженный деятель культуры Евгений Радомыслинский. Он умер на 84-м году жизни, передает Ирина Сухолет, ректор Института современного искусства (ИСИ), где на протяжении 25 лет преподавал артист. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседница издания рассказала, что прощание с великим актером состоится 15 января в 11:00 в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание пройдет в храме архангела Михаила, похороны - в этот же день на Троекуровском кладбище.

"Евгений Вениаминович умер сегодня ночью. Очень тяжело... 25 лет он возглавлял кафедру актерского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда..." - сказала собеседница агентства.

Евгений Радомыслинский (фото: facebook.com/nikolay.borisenko.96)

Евгений Радомысленский родился в семье актера и крупного театрального педагога Вениамина Радомысленского. Окончил Театральное училище имени Щукина (курс Цецилии Мансуровой). В 1957-1959 годах служил актером Театра имени Моссовета, с 1959-го по 1963-й - в театре "Современник". Как режиссер поставил более 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда. Выступал также режиссером кино.

С 1958 года преподавал в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников - Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева. Последние 25 лет был заведующим кафедрой мастерства актера в Институте современного искусства.

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