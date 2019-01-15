"Полювання" на московських попів: Ярош прокоментував провокаційну заяву

Дмитро Ярош (фото: facebook.com/dmytroyarosh)

Ярош розповів про священників-"сєпарів" на Донбасі

Колишній лідер "Правого Сектору" Дмитро Ярош, який недавно висловився про російський бізнес в Україні, прокоментував свою заяву про "полювання" на московських попів, яка налякала фанатів "руского міра".

У інтерв'ю "Українській Правді" лідер Української добровольчої армії зізнався, що на війні він з побратимами не раз стикався з випадками, коли священики Московського патріархату корегували вогонь артилерії сепаратистів. Тому, переконаний Ярош, необхідно активізувати роботу українських спецслужб, які б розслідували конкретні факти антиукраїнської діяльності зокрема зі сторони так званих священнослужителів.

"Я, до речі, щиро вдячний тим священикам, єпископам Московського патріархату, які після поранення телефонували мені. Російською мовою благословляли, бажали здоров'я. Думаю, вони будуть на нашому боці. Перехід в ПЦУ буде поступовим", - додав Ярош і нагадав, що у перші дні після Революції Гідності Києво-Печерська Лавра, яка досі належить УПЦ МП, була взята під охорону членів ПС.

Дмитро Ярош (фото: РБК-Україна)

"Були такі люди, які закликали до її захоплення. Чи то правильно, що ми його не допустили, я не впевнений. Можливо, треба було її захопити, і українці вже мали б свою святиню... Якщо чесно, я вважаю, що релігійні війни - одні з найжорстокіших. Допускати зайвого кровопролиття немає жодного сенсу. Просто треба активніше діяти спецслужбам", - сказав нардеп.

Також він зізнався, що останнім часом "не дуже вдається вести образ життя практикуючого християнина, ходити в церкву, до сповіді й так далі".

"Але по можливості, особливо коли пости, і є час, я молюсь. Зараз у мене молитовник на столі. Як мінімум щоденні молитви вимолюю", - резюмував Дмитро Анатолійович.

Нагадаємо, що після створення Православної Церкви України Ярош привітав у Facebook українських "братів, сестер" та заявив, що "полювання" на московських попів, які вірно служать Путіну і Кирилу - справа угодна Богові і нашій Батьківщині".

"Геть московських попів з України!" - закликав він.

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До речі, у свій 47-й день народження Дмитро Ярош розповів, чим "пишається" найбільше.