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"Охота" на московских попов: Ярош прокомментировал провокационное заявление

STYLERПерсона    15.01.2019 - 10:54
"Охота" на московских попов: Ярош прокомментировал провокационное заявление
Дмитрий Ярош (фото: facebook.com/dmytroyarosh)

Ярош рассказал о священниках-"сепарах" на Донбассе

Бывший лидер "Правого Сектора" Дмитрий Ярош, который недавно высказался о российском бизнесе в Украине, прокомментировал свое заявление об "охоте" на московских попов, которое напугало фанатов "русского мира".

В интервью "Украинской Правде" лидер Украинской добровольческой армии признался, что на войне он с побратимами не раз сталкивался со случаями, когда священники Московского патриархата корректировали огонь артиллерии сепаратистов. Поэтому, убежден Ярош, необходимо активизировать работу украинских спецслужб, которые бы расследовали конкретные факты антиукраинской деятельности, в частности, со стороны так называемых священнослужителей.

"Я, кстати, искренне благодарен тем священникам, епископам Московского патриархата, которые после ранения звонили мне. На русском языке благословляли, желали здоровья. Думаю, они будут на нашей стороне. Переход в ПЦУ будет постепенным", - добавил Ярош и напомнил, что в первые дни после Революции Достоинства Киево-Печерская Лавра, которая до сих пор принадлежит УПЦ МП, была взята под охрану членов ПС.

&quot;Охота&quot; на московских попов: Ярош прокомментировал провокационное заявление

Дмитрий Ярош (фото: РБК-Украина)

"Были такие люди, которые призывали к ее захвату. Правильно ли, что мы его не допустили, я не уверен. Возможно, надо было ее захватить, и украинцы уже имели бы свою святыню... Если честно, я считаю, что религиозные войны - одни из самых жестоких. Допускать лишнего кровопролития нет никакого смысла. Просто надо активнее действовать спецслужбам", - сказал нардеп.

Также он признался, что в последнее время "не очень удается вести образ жизни практикующего христианина, ходить в церковь, к исповеди и так далее".

"Но по возможности, особенно когда посты, и есть время, я молюсь. Сейчас у меня молитвенник на столе. Как минимум ежедневные молитвы вымаливаю", - резюмировал Дмитрий Анатольевич.

Напомним, что после создание Православной Церкви Украины Ярош поздравил в Facebook украинских "братьев, сестер" и заявил, что "охота" на московских попов, которые верно служат Путину и Кириллу - дело угодное Богу и нашей Родине".

"Вон московских попов из Украины!" - призвал он.

&quot;Охота&quot; на московских попов: Ярош прокомментировал провокационное заявление

Скриншот

Кстати, в свой 47-й день рождения Дмитрий Ярош рассказал, чем "гордится" больше всего.

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