Ми падали: Зеленський зізнався, що ледь не загинув в авіакатастрофі

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України розповів про страшні епізоди, пов'язані з літаками

Президент України Володимир Зеленський розповів про два епізоди, які пов'язані з літаками. Обидва випадки пов'язані з критичними ситуаціями, коли літаки опинялися на межі авіакатастрофи.

Володимир Зеленський зізнався, що не боїться літати літаками, хоча у нього в житті було кілька прикрих випадків, пов'язаних з польотами. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Українська правда".

"Було кілька моментів у житті через літаки, що після цього я не боюся. Був один момент, коли ми падали. Після цього психологічно дуже важко зайти в літак", - зізнався президент України та додав, що бачив, як люди моляться у літаку.

"Ой, у нас там була ще страшна історія. Летіли в Грецію, не могли нормально приземлитися через бічний вітер. Заходили, навіть не пам'ятаю, чотири або скільки разів. Люди в літаку, щоб ви розуміли, молилися – дуже голосно "Отче наш"!", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський зізнався, що хотів заразитися коронавірусом і закритися на Банковій.

А також ми розповідали про те, що президент Володимир Зеленський пояснив жарт про Україну і повію.

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Автор: Анна Шиканова