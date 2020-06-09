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Мы падали: Зеленский признался, что едва не погиб в авиакатастрофе

STYLERПерсоны    09.06.2020 - 16:01
Мы падали: Зеленский признался, что едва не погиб в авиакатастрофе
Владимир Зеленский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины рассказал о страшных эпизодах, связанных с самолетами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о двух эпизодах, которые связаны с самолетами. Оба случая связаны с критическими ситуациями, когда самолеты оказывались на грани авиакатастрофы.

Владимир Зеленский признался, что не боится летать самолетами, хотя у него в жизни было несколько неприятных случаев, связанных с полетами. Об этом он рассказал в интервью для издания "Украинская правда".

"Было несколько моментов в жизни из-за самолетов, что после этого я не боюсь. Был один момент, когда мы падали. После этого психологически очень тяжело зайти в самолет", - признался президент Украины и добавил, что видел, как люди молятся в самолете.

"Ой, у нас там была еще страшная история. Летели в Грецию, не могли нормально приземлиться из-за бокового ветра. Заходили, даже не помню, четыре или сколько раз. Люди в самолете, чтоб вы понимали, молились – очень громко "Отче наш"!", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский признался, что хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой.

А также мы рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский объяснил шутку про Украину и проститутку.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Владимир Зеленский
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