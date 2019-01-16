Російська зірка серіалу "Мажор" побив дружину: спливли нові деталі

Колаж: РБК-Україна

Агата Муценієце заперечує рукоприкладство з боку свого чоловіка

Кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний побив свою дружину, актрису Агату Муценієце, яка все заперечувала. Тепер цю інформацію підтвердила поліція. Про це повідомляє "СтарХит".

У поліції повідомили, що ввечері 28 грудня до них надійшов дзвінок від жінки, яка повідомила про те, що сусідку в котеджному селищі Трувіль (Підмосков'я) б'є її чоловік.

По прибуттю на вказану адресу співробітники поліції провели бесіду з сімейною парою. При цьому жінка відмовилася писати заяву на свого чоловіка.

Однак Агата Муценієце заявила, що ніякого побиття не було і їх сім'я живе в гармонії і мирі. Крім того, це також підтвердила помічниця Агати.

Павло Прилучний і Агата Муценієце. Фото: Instagram/agataagata

"Зараз ми розбираємося з приводу того марення, що було написане. Здзвонилася з журналістом, який написав, буде вирішувати, що робити, адже все це переслідується законом. Так, у Агати і Павла все добре", — зазначила вона.

Варто зазначити, що актриса вперше за довгий час змінила імідж, вона наростила волосся. Її фанати в мережі припустили, що це пов'язано з проблемами в особистому житті Муценієце.

"Повністю обновлююся! Новий рік, нова я, нове життя", — написала Муценієце на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що в Києві група підлітків жорстоко побила чоловіка ногами. Інцидент стався біля ТРЦ "Гулівер", який розташований неподалік від станції метро "Палац спорту".

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео нападу, українського співака і актора, лідера гурту DZIDZIO Михайла Хому.