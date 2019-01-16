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Российская звезда сериала "Мажор" избил жену: всплыли новые детали

STYLERПерсона    16.01.2019 - 19:12
Российская звезда сериала "Мажор" избил жену: всплыли новые детали
Коллаж: РБК-Украина

Агата Муцениеце отрицает рукоприкладство со стороны своего мужа

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил свою жену, актрису Агату Муцениеце, которая все отрицала. Теперь эту информацию подтвердила полиция. Об этом сообщает "СтарХит".

В полиции сообщили, что вечером 28 декабря к ним поступил звонок от женщины, которая сообщила о том, что соседку в коттеджном поселке Трувиль (Подмосковье) избивает ее муж.

По прибытию на указанный адрес сотрудники полиции провели беседу с семейной парой. При этом женщина отказалась писать заявление на своего мужа.

Однако Агата Муцениеце заявила, что никакого избиения не было и их семья живет в гармонии и мире. Кроме того, это также подтвердила помощница Агаты.

Российская звезда сериала &quot;Мажор&quot; избил жену: всплыли новые детали

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Instagram/agataagata

"Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", — отметила она.

Стоить отметить, что актриса впервые за долгое время сменила имидж, она нарастила волосы. Ее фанаты в сети предположили, что это связано с проблемами в личной жизни Муцениеце.

"Полностью обновляюсь! Новый год, новая я, новая жизнь", — написала Муцениеце на своей странице в Instagram.

Российская звезда сериала &quot;Мажор&quot; избил жену: всплыли новые детали

Скриншот с Instagram

Напомним, что в Киеве группа подростков жестоко избила мужчину ногами. Инцидент произошел возле ТРЦ "Гулливер", который расположен неподалеку от станции метро "Дворец спорта".

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нападения на украинского певца и актера, лидера группы DZIDZIO Михаила Хому.

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