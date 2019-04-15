Поляк побив популярного актора за українську мову: деталі інциденту

Український актор Артем Мануйлов був побитий поляком у Варшаві. Невідомий ударив українця за те, що той спілкувався по телефону рідною мовою. Про подробиці інциденту потерпілий повідомив у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

Наголошується, що присутні ніяк не відреагували на інцидент, що обурило потерпілого. У подібних ситуаціях Артем Мануйлов радить не стати агресором самому і не провокувати конфлікт ще більше.

"Далі (найскладніше) - не зупинитися, пройти сім кіл перешкод. Вгамувати емоції, які накачують все тіло адреналіном і заливають очі кров'ю. Повірити в те, що справжня сила полягає не в тому, щоб наваляти у відповідь. Справжня мужність - це, не порушуючи законів, захистити себе і з допомогою відповідних органів покарати агресора", - зазначає актор.

Крім того, він вважає, що важливо в таких ситуаціях не здаватися і ходити у відділення поліції до тих пір, поки правоохоронці не стануть допомагати. Знаменитість радить вивчити свої права і гідно протистояти агресії і хамству.

Користувачі були приємно шоковані гідною поведінкою актора. Деякі зазначили, що однозначно не змогли б стриматися на його місці:

Як ти стримався? Я ж знаю твої фізичні можливості, як у тебе вистачило самовладання?

Нехай все буде добре, нехай поліція впорається зі своєю роботою. І ти молодець, що зберіг самовладання. Це те, що робить чоловіка чоловіком.

Українцям треба боротися за свої права. Навчитися себе захищати у будь-якій ситуації. Я рада, що ця людина захищає себе. Він переможе і це найважливіше.

Скріншот: (facebook.com/manuilov.art)

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