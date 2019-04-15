Поляк избил популярного актера за украинский язык: детали инцидента

Украинский актер Артем Мануйлов был избит поляком в Варшаве. Неизвестный ударил украинца за то, что тот общался по телефону на родном языке. О подробностях инцидента пострадавший сообщил в социальной сети Facebook на своей странице.

Отмечается, что окружающие никак не отреагировали на происходящее, что возмутило пострадавшего. В подобных ситуациях Артем Мануйлов советует не стать агрессором самому и не провоцировать конфликт еще более.

"Далее (самое сложное) - не остановиться, пройти семь кругов препятствий. Унять эмоции, которые накачивают все тело адреналином и заливают глаза кровью. Поверить в то, что настоящая сила не состоит в том, чтобы навалять в ответ. Настоящее мужество - это, не нарушая законов, защитить себя и с помощью соответствующих органов наказать агрессора", - отмечает актер.

Кроме того, он считает, что важно в подобных ситуациях не сдаваться и ходить в отделение полиции до тех пор, пока правоохранители не станут помогать. Знаменитость советует изучить свои права и достойно противостоять агрессии и хамству.

Пользователи были приятно шокированы достойным поведением актера. Некоторые отметили, что не смогли бы сдержаться на его месте:

Как ты сдержался? Я же знаю твои физические возможности, как у тебя хватило самообладания?

Пусть всё будет хорошо, пусть полиция справится со своей работой. И ты молодец, что сохранил самообладание. Это то, что делает мужчину мужчиной.

Украинцам надо бороться за свои права. Научиться себя защищать в любой ситуации. Я рада что этот человек себя защищает. Он победит и это самое важное.

Скриншот: (facebook.com/manuilov.art)

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