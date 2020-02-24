Посол Нідерландів відвідав музей Євро-2012 у готелі Ярославського

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace *5, що належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, прийняв зустріч представників Європейської бізнес асоціації з представниками українського та іноземного бізнесу, спікером якої став посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол. Про це повідомили в прес-службі бізнесмена.

"В Харкові, колишній столиці України, Європейська бізнес Асоціація організувала зустріч з 15 місцевими підприємствами, в тому числі двома голландськими інвесторами в IT-аутстаффінг і сектор видавництва книг", - розповіло про захід посольство Нідерландів.

Як наголошується в повідомленні, посол Йоханнес Мовляв також зустрівся з місцевими журналістами та представниками неурядових організацій.

Відкрита Ярославським в Kharkiv Palace *5 в його ювілейний день народження 5 грудня 2019 року перша черга експозиції музею про проведення у місті матчів Євро-2012 і підготовки Харкова до прийому матчів і вболівальників викликала у нідерландського гостя теплі почуття.

"Харків і Нідерланди назавжди єдині завдяки чемпіонату Європи з футболу. В готелі Kharkiv Palace *5 знаходиться музей, в якому Помаранчевий легіон представлений найкращим і оригінальним способом", - зазначили на сторінці посольства Нідерландів, чия національна футбольна збірна провела три матчі в Харкові в 2012 році, а місто в дні Євро-2012 відвідали близько 10 тисяч вболівальників-голландців.

Як розповіла Ольга Соколенко, директор Kharkiv Palace *5, під час спілкування з послом вона показала йому музей Євро-2012, а посол Йоханнес Мовляв висловив вдячність за надану можливість гостям міста побачити свято футболу і відчути незабутню атмосферу.

Також посол звернув увагу на розміщений в готелі пам'ятний знак від голландської Національної Команди наукових кримінальних криміналістичних досліджень. Готель Kharkiv Palace *5 отримав цей знак в подяку за особисту допомогу Олександра Ярославського в організації роботи Місії МНС Нідерландів, яка розслідувала аварію пасажирського авіалайнера Boeing 777-200 компанії Malaysia Airlines в 2013 році.

Як відомо, тоді Ярославський запропонував свій Kharkiv Palace 5* для безкоштовного розміщення експертів, а також допоміг організувати тут штаб і надав усю необхідну підтримку роботи експертів в Міжнародному аеропорті "Харків".

Kharkiv Palace 5* — перший п'ятизірковий готель Харкова, наявність якого було обов'язковою умовою проведення в місті матчів Євро-2012, тут розміщувався штаб УЄФА.

Загальна сума інвестицій бізнесмена у підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $300 млн. Харків'яни отримали також новий аеропорт і стадіон із супутньою спортивною інфраструктурою.

Музей Євро-2012 у готелі Kharkiv Palace *5 був урочисто відкритий 5 грудня 2019 р. - в день 10-річчя Grand Opening стадіону "Металіст" і 60-річчя Олександра Ярославського.