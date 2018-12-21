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"Принести голову в Берлін": піаніст Любомир Мельник різко висловився про Путіна

STYLERПерсона    21.12.2018 - 05:25
"Принести голову в Берлін": піаніст Любомир Мельник різко висловився про Путіна
Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Знаменитий піаніст вважає, що ані Європа, ані США Україні не допомагають

Європа і США вже давно могли б поставити Росію на місце - треба всього лише заблокувати рахунки російських бізнесменів і попросити їх принести голову Путіна в Берлін. Про це легендарний музикант Любомир Мельник сказав в інтерв'ю Styler, яке дав напередодні концерту, 20 грудня в Києві.

&quot;Принести голову в Берлін&quot;: піаніст Любомир Мельник різко висловився про Путіна

Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Музикант має чітко визначену політичну позицію щодо ставлення західного світу до російсько-українського конфлікту: він вважає, що ані Європа, ані США Україні не допомагають.

"За один день можна було перекрити рахунки російських бізнесменів в європейських банках, але цього ніхто не робить. Ті російські бізнесмени усвідомили б, хто ними править, могли б убити Путіна, відрізати йому голову, принести в Берлін і сказати: "Відкрийте заблоковані рахунки, ми його позбулися". Але їм все одно. В Європі чудово знають, що Путін – поганий чоловік, але нічого з цим не роблять", - говорить він.

&quot;Принести голову в Берлін&quot;: піаніст Любомир Мельник різко висловився про Путіна

Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Для довідки: Любомир Мельник – знаменитий композитор і піаніст українського походження. Він отримав визнання і славу завдяки тому, що сам розробив унікальну "мову для фортепіано" і є яскравим представником стилю Continuous music. Цей стиль названий на честь принципу безперервного потоку звуку.

Нагадаємо, раніше ми публікували новину про пресконференці Путіна, яка насмішила мережу. Навіть самі росіяни в шоці від того, що наговорив їх президент.

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Також ми писали про те, що президент РФ заявив, що анексії Криму не було.

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