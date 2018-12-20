"Пойдем щас все и повесимся": сеть смеется с пресс-конференции Путина

Владимир Путин (кадр из видео)

Россияне сами в шоке от того, что наговорил президент России журналистам

20 декабря проходит пресс-конференция Владимира Путина. Президент России ответил на несколько важных вопросов, в том числе, касающихся Украины. В частности, российский гарант рассказал, когда будет рассмотрен вопрос освобождения украинских моряков, заявил о "неблагоприятной обстановке" в Украине, а также признался, что "помогает жителям Донбасса, чтобы их не съели и не порвали".

В то же время российский президент, как всегда, наговорил много непонятных вещей, над которыми смеются пользователи социальных сетей.

"Путин обещает, что "когда-нибудь женится". Вот это новость. Оказывается, однополые браки в России узаконят уже скоро", - написал один юзер.

"Путин нас защищает и дальше будет только хуже", - отметил другой.

Скриншот (twitter.com/prof_preobr)

На тему женитьбы пошутили и в Twitter-аккаунте "Шутки тети Розы".

"Путин, как порядочный человек, обещал когда-нибудь жениться. Порядочный человек должен был бы застрелиться. И уже давно", - говорится в посте.

"Повесились бы вместе с Путиным?" - задали риторический вопрос редакторы "Лентача".

Скриншот (twitter.com/prof_preobr)

"Каждый год одно и то же. Включи конфу Путина за 2015 год - никто не поймет, что это уже старье. Че-то все догоняем, возрастаем, деньги вбухиваем, стоим на грани рывка в богатейшую жизнь, а потом - х*як - и чет в больнице вместо тумбочек картонные коробки. Но это перегибы роста, да", - написал блогер Сергей Д.

Цитаты Путина с пресс-конференции (twitter.com/oldLentach)

Напомним, что во время пресс-конференции Путин испугался украинского журналиста Романа Цимбалюка и не захотел общаться с ним. Однако позже украинскому репортеру все же удалось задать важные вопросы хозяину Кремля.