"Хотите скандала?" Путин испугался украинского журналиста

Владимир Путин (кадр из видео)

Владимир Путин побоялся общаться с Романом Цимбалюком на пресс-конференции 20 декабря

20 декабря в России проходит пресс-конференция Владимира Путина, на которой он подводит итоги года.

Не обошлось без конфузов. Так, Путин не стал общаться с украинским журналистом Романом Цимбалюком, испугавшись его вопросов.

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"Это вы у нас все время присутствуете, да? Вы, по моему, из Украины" - обратился российский гарант к Роману.

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"Мне мои коллеги говорили: лучше не давать ему слово, потому что он скандал устроит. Вы хотите скандал устроить, нет?" - сказал Путин.

Позже, однако, Цимбалюку дали возможность задать вопрос хозяину Кремля. При этом журналист попросил не переживать, так как "скандала не будет". Репортер спросил Путина о судьбе украинских политзаключенных, о том, сколько он тратит денег на оккупированный Донбасс, и когда президент РФ собирается уйти в отставку.

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Но Путин, как всегда, не смог конкретно ответить ни на один из поставленных вопросов.

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Отметим, что в ходе пресс-конференции Путин прокомментировал события в Керченском проливе.

Ранее лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк.