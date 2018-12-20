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"Хочете скандалу?" Путін злякався українського журналіста

STYLERКурйози    20.12.2018 - 12:12
"Хочете скандалу?" Путін злякався українського журналіста
Володимир Путін (кадр з відео)

Володимир Путін побоявся спілкуватися з Романом Цимбалюком на прес-конференції 20 грудня

20 грудня в Росії проходить прес-конференція Володимира Путіна, на якій він підводить підсумки року.

Не обійшлося без конфузів. Так, Путін не став спілкуватися з українським журналістом Романом Цимбалюком, злякавшись його питань.

&quot;Хочете скандалу?&quot; Путін злякався українського журналіста

Скріншот

"Це ви у нас весь час присутні, так? Ви, здається, з України" - звернувся російський гарант до Романа.

&quot;Хочете скандалу?&quot; Путін злякався українського журналіста

Скріншот

"Мені мої колеги говорили: краще не давати йому слово, тому що він влаштує скандал. Ви хочете влаштувати скандал, ні?" - сказав Путін.

Пізніше, однак, Цимбалюку дали можливість задати питання господареві Кремля. При цьому журналіст попросив не хвилюватися, так як "скандалу не буде". Репортер запитав Путіна про долю українських політв'язнів, про те, скільки він витрачає грошей на окупований Донбас, і коли президент РФ збирається піти у відставку.

&quot;Хочете скандалу?&quot; Путін злякався українського журналіста

Скріншот

Але Путін, як завжди, не зміг конкретно відповісти ні на одне з поставлених питань.

&quot;Хочете скандалу?&quot; Путін злякався українського журналіста

Скріншот

Відзначимо, що в ході прес-конференції Путін прокоментував події в Керченській протоці.

Раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров написав іронічний вірш, який присвятив пропозиції директора російського цирку Едгарда Запашного сходити Путіну в цирк.

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