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"Підемо зараз всі і повісимося": мережа сміється з прес-конференції Путіна

STYLERКурйози    20.12.2018 - 14:05
"Підемо зараз всі і повісимося": мережа сміється з прес-конференції Путіна
Володимир Путін (кадр з відео)

Росіяни самі в шоці від того, що наговорив президент Росії журналістам

20 грудня проходить прес-конференція Володимира Путіна. Президент Росії відповів на кілька важливих питань, у тому числі на ті, що стосуються України. Зокрема, російський гарант розповів, коли буде розглянуто питання звільнення українських моряків, заявив про "несприятливу обстановку" в Україні, а також зізнався, що "допомагає жителям Донбасу, щоб їх не з'їли і не порвали".

У той же час російський президент, як завжди, наговорив багато незрозумілих речей, над якими сміються користувачі соціальних мереж.

"Путін обіцяє, що "коли-небудь одружиться". Ось це новина. Виявляється, одностатеві шлюби в Росії узаконять вже скоро", - написав один юзер.

"Путін нас захищає і далі буде тільки гірше", - зазначив інший.

&quot;Підемо зараз всі і повісимося&quot;: мережа сміється з прес-конференції Путіна

Скріншот (twitter.com/prof_preobr)

На тему одруження пожартували і в Twitter-акаунті "Жарти тітки Рози".

"Путін, як порядна людина, обіцяв коли-небудь одружитися. Порядна людина повинна була би застрелитися. І вже давно", - йдеться в пості.

"Повісилися б разом з Путіним?" - поставили риторичне запитання редактори "Лентача".

&quot;Підемо зараз всі і повісимося&quot;: мережа сміється з прес-конференції Путіна

Скріншот (twitter.com/prof_preobr)

"Кожен рік одне і те ж. Включи конфу Путіна за 2015 рік - ніхто не зрозуміє, що це стара. Щось все наздоганяємо, зростаємо, гроші вбухуємо, стоїмо на межі ривка в багатюще життя, а потім - х*як - і чогось у лікарні замість тумбочок картонні коробки", - написав блогер Сергій Д.

 

Цитати Путіна з прес-конференції (twitter.com/oldLentach)

Нагадаємо, що під час прес-конференції Путін злякався українського журналіста Романа Цимбалюка і не захотів спілкуватися з ним. Проте пізніше українському репортеру все ж вдалося поставити важливі питання господареві Кремля.

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