"Принести голову в Берлин": пианист Любомир Мельник резко высказался о Путине

Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Знаменитый пианист считает, что ни Европа, ни США Украине не помогают

Европа и США уже давно могли бы поставить Россию на место - нужно всего лишь заблокировать счета российских бизнесменов и попросить их принести голову Путина в Берлин. Об этом легендарный музыкант Любомир Мельник сказал в интервью Styler, которое дал накануне концерта, 20 декабря в Киеве.

Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Музыкант имеет четко обозначенную политическую позицию относительно отнощения западного мира к российско-украинскому конфликту: он считает, что ни Европа, ни США Украине не помогают.

"За один день можно было перекрыть счета российских бизнесменов в европейских банках, но этого никто не делает. Те российские бизнесмены осознали бы, кто ими правит, могли бы убить Путина, отрезать ему голову, принести в Берлин и сказать: "Откройте заблокированные счета, мы от него избавились". Но им все равно. В Европе прекрасно знают, что Путин – плохой человек, но ничего с этим не делают", - говорит он.

Любомир Мельник (фото: facebook.com/melnyk.lubomyr/)

Для справки: Любомир Мельник – знаменитый композитор и пианист украинского происхождения. Он получил признание и славу благодаря тому, что сам разработал уникальный "язык для фортепиано" и является ярким представителем стиля Continuous music. Этот стиль назван в честь принципа непрерывного потока звука.

Напомним, ранее мы публиковали новость о пресконференции Путина, которая насмешила сеть. Даже сами россияне в шоке от того, что наговорил их президент.

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Также мы писали о том, что президент РФ заявил, что аннексии Крыма не было.