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Притула розповів, яким має бути ідеальний президент

STYLERПерсона    20.11.2018 - 10:48
Притула розповів, яким має бути ідеальний президент
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Шоумен і волонтер дав пораду тим, хто рветься до президентського крісла

Відомий шоумен, волонтер і громадський активіст Сергій Притула, який нещодавно назвав головну ментальна відмінність між українцями і росіянами, розповів, якими якостями повинна володіти людина, яка мітить на посаду глави держави.

"Яким має бути ідеальний президент - записано в Законі "Про вибори Президента України". Насправді ідеальних не буває в принципі", - сказав Притула у інтерв'ю Gazeta.ua.

Він нагадав, що українські політики дуже люблять цитувати легендарного творця сінгапурського "економічного дива" Лі Куан Ю, який казав: щоб був порядок, треба не боятися посадити трьох друзів.

"За правління хорошого президента тюрми мають поповнитися не тільки бухгалтерами з приватних підприємств, а й чиновниками найвищого рівня з горами золота і мощами святих у сейфах", - наголосив Притула. 

Притула розповів, яким має бути ідеальний президент

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

"Якщо людина все життя на держслужбі з установленою зарплатнею, але має купу дорогого майна - має це пояснювати. Досить ліпити історії про бабусь із комерційною жилкою, щасливих власниць двох заводів. Президент має свою вертикаль - від себе й до губернаторів і голів райдержадміністрацій. Поставивши на ці посади незамазаних в корупційних схемах людей, вже багато чого можна поміняти", - резюмував ведучий.

Раніше Притула розповів про те, як змінився Донбас за останні чотири роки і про настрої серед місцевих жителів.

Також ми писали, що шоумен звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Відео: РБК-Україна

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