ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Все не так вже й добре": Притула розповів, як змінився Донбас

STYLERПерсона    20.11.2018 - 08:17
"Все не так вже й добре": Притула розповів, як змінився Донбас
Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

За словами волонтера, на сході України є люди, які досі мріють про "рускій мір"

Відомий ведучий, гуморист, шоумен і громадський активіст Сергій Притула, який нещодавно назвав головну ментальна відмінність між українцями і росіянами, розповів, як змінився Донбас за останні чотири роки і про настрої серед місцевих жителів.

Так, у інтерв'ю Gazeta.ua Притула зізнався, що йому "хотілося б думати, що щось суттєво змінилося".

"Я настільки близько не контактував із місцевими. Приїжджаю до військових. Вони кажуть, що все не так вже й добре. Є прошарок людей, які люто ненавидять українських військових. Співчувають сепаратистам і мріють про "русский мир". Часом думаю, як же їм серед нас дискомфортно", - сказав шоумен.

Нагадаємо, раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Також ми писали про те, що один з найпопулярніших ведучих країни розповів, скільки заробляє в місяць.

Відео: РБК-Україна

Новини України Сергій Притула
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся