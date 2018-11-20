"Все не так вже й добре": Притула розповів, як змінився Донбас

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

За словами волонтера, на сході України є люди, які досі мріють про "рускій мір"

Відомий ведучий, гуморист, шоумен і громадський активіст Сергій Притула, який нещодавно назвав головну ментальна відмінність між українцями і росіянами, розповів, як змінився Донбас за останні чотири роки і про настрої серед місцевих жителів.

Так, у інтерв'ю Gazeta.ua Притула зізнався, що йому "хотілося б думати, що щось суттєво змінилося".

"Я настільки близько не контактував із місцевими. Приїжджаю до військових. Вони кажуть, що все не так вже й добре. Є прошарок людей, які люто ненавидять українських військових. Співчувають сепаратистам і мріють про "русский мир". Часом думаю, як же їм серед нас дискомфортно", - сказав шоумен.

Нагадаємо, раніше Притула звернувся до українців і закликав жити не тільки для себе, не витрачати час даремно, допомагати рідним і нужденним.

Також ми писали про те, що один з найпопулярніших ведучих країни розповів, скільки заробляє в місяць.

Відео: РБК-Україна