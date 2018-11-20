"Все не так уж и хорошо": Притула рассказал, как изменился Донбасс

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

По словам волонтера, на востоке Украины есть люди, которые до сих пор мечтают о "русском мире"

Известный ведущий, юморист, шоумен и общественный активист Сергей Притула, который недавно назвал главную ментальная разница между украинцами и русскими, рассказал, как изменился Донбасс за последние четыре года и о настроении среди местных жителей.

Так, в интервью Gazeta.ru Притула признался, что ему "хотелось бы думать, что что-то существенно изменилось".

"Я настолько близко не контактировал с местными. Приезжаю к военным. Они говорят, что все не так уж и хорошо. Есть прослойка людей, которые люто ненавидят украинских военных. Сочувствуют сепаратистам и мечтают о "русском мире". Порой думаю, как же им среди нас дискомфортно", - сказал шоумен.

Напомним, ранее Притула обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

Также мы писали о том, что один из самых популярных ведущих страны рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

Видео: РБК-Украина