Притула рассказал, каким должен быть идеальный президент

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Шоумен и волонтер дал совет тем, кто рвется к президентскому креслу

Известный шоумен, волонтер и общественный активист Сергей Притула, который недавно назвал главную ментальную разницу между украинцами и русскими, рассказал, какими качествами должен обладать человек, который метит на пост главы государства.

"Каким должен быть идеальный президент - записано в Законе "О выборах Президента Украины". На самом деле идеальных не бывает в принципе", - сказал Притула в интервью Gazeta.ua.

Он напомнил, что украинские политики очень любят цитировать легендарного создателя сингапурского "экономического чуда" Ли Куан Ю, который говорил: чтобы был порядок, надо не бояться посадить трех друзей.

"За время правления хорошего президента тюрьмы должны пополниться не только бухгалтерами из частных предприятий, но и чиновниками самого высокого уровня с горами золота и мощами святых в сейфах", - подчеркнул Притула.

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

"Если человек всю жизнь на госслужбе с установленной зарплатой, но имеет кучу дорогостоящего имущества - должен это объяснять. Хватит лепить истории про бабушек с коммерческой жилкой, счастливых обладательниц двух заводов. Президент имеет свою вертикаль - от себя и до губернаторов и глав райгосадминистраций. Поставив на эти должности "незамазаних" в коррупционных схемах людей, уже много чего можно поменять", - резюмировал ведущий.

Ранее Притула рассказал о том, как поменялся Донбасс за последние четыре года и о настроениях среди местных жителей.

Также мы писали, что шоумен обратился к украинцам и призвал жить не только для себя, не тратить время зря, помогать родным и нуждающимся.

Видео: РБК-Украина