"Ріки крові": Меланія Трамп налякала своїми новорічними прикрасами

Фото: Меланія Трамп (twitter.com/DailyCaller)

Дружина президента в цьому році обрала незвичайні ялинки

Різдвяні прикраси, які Меланія Трамп вибрала для Білого Дому, налякали користувачів соціальних мереж. Про це пише видання Wonderzine.

Традиційно наприкінці листопада Білий Дім починають прикрашати до Різдвяних свят і прикраси вибирає особисто перша леді США. Вже другий рік цю почесну місію виконує дружина Дональда Трампа Меланія Трамп, яка вражає американців своєю фантазією і відчуттям стилю.

У 2017 році Меланія Трамп в якості декору вибрала голі гілки, які були розміщені в затемнених приміщеннях. Ці гілки створювали чудовий антураж для зйомки фільмів жаху.

А цього року дружина президента США вирішила поставити в холі гігантські червоні ялинки.

Скріншот фото (twitter.com)

Чому саме червоні – ніхто не знає, але в соціальних мережах американці вже порівнюють такий оригінальний декор з антуражем фільму "Розповідь служниці", "Доктора Хто", а також похмуро жартують про річки крові, які були зображені в одній зі сцен фільму "Сяйво" Стенлі Кубрика.

Скріншот фото (twitter.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступника радника з нацбезпеки США звільнили з-за конфлікту з Меланією Трамп.

А також розповідали про те, що Меланія Трамп показала, як Білий дім зустрічає Хеллоуїн.

Біля входу розмістили цілу купу Світильників Джека - головний атрибут Хелловіна. У гарбузово-жовтому кольорі також виконана і підсвічування будівлі.

Відео: РБК-Україна