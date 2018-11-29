"Реки крови": Мелания Трамп напугала своими новогодними украшениями

Супруга президента в этом году выбрала необычные елки
Рождественские украшения, которые Мелания Трамп выбрала для Белого Дома, напугали пользователей социальных сетей. Об этом пишет издание Wonderzine.
Традиционно в конце ноября Белый Дом начинают украшать к Рождественским праздникам и украшения выбирает лично первая леди США. Уже второй год эту почетную миссию выполняет супруга Дональда Трампа Мелания Трамп, которая поражает американцев своей фантазией и чувством стиля.
В 2017 году Мелания Трамп в качестве декора выбрала голые ветки, которые были размещены в затемненных помещениях. Эти ветки создавали отличный антураж для съемки фильмов ужаса.
В этом году супруга президента США решила поставить в холле гигантские красные елки.
Скриншот фото (twitter.com)
Почему именно красные – никто не знает, но в социальных сетях американцы уже сравнивают такой оригинальный декор с антуражем фильма "Рассказ служанки", "Доктора Кто", а также мрачно шутят о реках крови, которые были изображены в одной из сцен фильма "Сияние" Стенли Кубрика.
Скриншот фото (twitter.com)
Напомним, ранее мы писали о том, что заместителя советника по нацбезопасности США уволили из-за конфликта с Меланией Трамп.
А также рассказывали о том, что Мелания Трамп показала, как Белый дом встречает Хэллоуин.
Возле входа разместили целую кучу Светильников Джека - главный атрибутом Хэллоуина. В тыквенно-желтом цвете также исполнена и подсветка здания.
Видео: РБК-Украина