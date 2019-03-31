Рахувала копійки і тяжко працювала: спливло несподіване минуле Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон жила в бідності – спливли несподівані факти про герцогиню (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон перед вступом в університет жила в бідності

Кейт Міддлтон жила в бідності до того, як вона стала герцогинею Кембриджською. До зустрічі з принцом вона була звичайним підлітком, працюючим на жахливій роботі майже безкоштовно. Влітку, перед тим як Кейт поступила в університет (де вона зустрінеться з принцом Вільямом), майбутня герцогиня збирала гроші, працюючи матросом на палубі.

Як і на багатьох підробітках для школярів і студентів, оплата праці була низькою, а години роботи - довгими. Кейт Міддлтон заробляла всього 75 доларів в день і працювала з 7 ранку до 6 вечора. Протягом звичайного 11-годинного робочого дня Кейт заробляла приблизно 6,81 долара в годину. Вона важко і довго працювала заради невеликої зарплати.

У книзі про Кейт Міддлтон Кеті Ніколл каже, що майбутня герцогиня провела чотири місяці, працюючи на пристані Ocean Village в Саутгемптоні. Ніколл пише:

"Вона їла на кораблі і спала в маленькій каюті на двох'ярусному ліжку, яку ділила з іншою дівчиною-матросом... Човни були найняті фірмами, що прагнуть здивувати своїх клієнтів розкішною гостинністю, кульмінацією якої стали післяобідні гонки по протоці, яка відділяла острів Уайт від материка Англії. Крім миття палуби, Кейт повинна була допомогти завантажити на борт 660-фунтові коробки з їжею, а в кінці дня вимити і упакувати вітрила".

Кейт Міддлтон жила в бідності – спливли несподівані факти про герцогині (колаж РБК-Україна)

У книзі також цитується Кел Томлінсон, один з начальників Кейт. Він розповів, що Кейт була справжнім професіоналом.

"Кейт вела себе дуже професійно. Вона чудово вписувалася в обстановку, хоча і виділялася своєю красою. Вона добре говорила, була дуже приваблива і трималася з гідністю. Вона була компетентною і впевненою в собі, але дуже скромною. Вона була ввічлива з тим, хто за нею доглядав, а також акуратна. Вона ніколи не користувалася косметикою; від природи вона була красива", - зазначив Томлисон.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон радикально змінила імідж. Тепер британська герцогиня виглядає більш гламурно.

Також ми писали, що батькам Кейт Міддлтон загрожує бідність. Відомо, що ще перед Різдвом сімейний бізнес Майкла і Елізабет Міддлтон опинився під загрозою. Тоді їм навіть довелося звільнити частину співробітників. Нещодавно вони попередили решту робітників, що, можливо, їм також доведеться попрощатися з роботою.

Раніше Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Принц Вільям намагався помирити жінок, але поки що ці спроби безуспішні.