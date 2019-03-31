Считала копейки и тяжело работала: всплыло неожиданное прошлое Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон жила в бедности – всплыли неожиданные факты о герцогине (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон перед поступлением в университет жила в бедности

Кейт Миддлтон жила в бедности до того, как она стала герцогиней Кембриджской. До встречи с принцем она была обычным подростком, работающим на ужасной работе почти бесплатно. Летом, перед тем как Кейт поступила в университет (где она встретится с принцем Уильямом), будущая герцогиня собирала деньги, работая матросом на палубе.

Как и на многих подработках для школьников и студентов, оплата труда была низкой, а часы работы - длинными. Кейт Миддлтон зарабатывала всего 75 долларов в день и работала с 7 утра до 6 вечера. В течение обычного 11-часового рабочего дня Кейт зарабатывала примерно 6,81 доллара в час. Она тяжело и долго трудилась ради небольшой зарплаты.

В книге о Кейт Миддлтон Кэти Николл говорит, что будущая герцогиня провела четыре месяца, работая на пристани Ocean Village в Саутгемптоне. Николл пишет:

"Она ела на корабле и спала в маленькой каюте на двухъярусной кровати, которую делила с другой девушкой-матросом... Лодки были наняты фирмами, жаждущими удивить своих клиентов роскошным гостеприимством, кульминацией которого стали послеобеденные гонки по проливу, отделяющему остров Уайт от материка Англии. Помимо мытья палубы, Кейт должна была помочь погрузить на борт 660-фунтовые коробки с едой, а в конце дня вымыть и упаковать паруса".

Кейт Миддлтон жила в бедности – всплыли неожиданные факты о герцогине (коллаж РБК-Украина)

В книге также цитируется Кэл Томлинсон, один из начальников Кейт. Он рассказал, что Кейт была настоящим профессионалом.

"Кейт вела себя очень профессионально. Она прекрасно вписывалась в обстановку, хотя и выделялась своей красотой. Она хорошо говорила, была очень привлекательна и держалась с достоинством. Она была компетентной и уверенной в себе, но очень скромной. Она была вежлива и почтительна с тем, кто за ней присматривал, а также аккуратна. Она никогда не пользовалась косметикой; от природы она была красива", - отметил Томлисон.

Напомним, что Кейт Миддлтон радикально сменила имидж. Британская герцогиня выглядит более гламурной.

Также мы писали, что родителям Кейт Миддлтон грозит нищета. Известно, что еще перед Рождеством семейный бизнес Майкла и Элизабет Миддлтон оказался под угрозой. Тогда им даже пришлось уволить часть сотрудников. Недавно они предупредили оставшихся сотрудников, что, возможно, им также придется попрощаться с работой.

Ранее Кейт Миддлтон серьезно поссорилась с одной из лучших подруг - 35-летней бывшей моделью Роуз Ханбери. Принц Уильям пытался помирить женщин, но пока что эти попытки безуспешны.