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"Сили зла": у патріарха Кирила істерика з-за України

STYLERПерсона    26.12.2018 - 13:16
"Сили зла": у патріарха Кирила істерика з-за України
Фото: РБК-Україна

Патріарх Кирило назвав закон про перейменування Церкви "божевільним"

Патріарх Кирило побоюється "кривавих конфліктів" через перейменування Української православної церкви. Про це він заявив на засіданні вищої ради РПЦ, повідомив глава Синодального відділу зі взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда у своєму Telegram-каналі.

За словами Кирила, після зміни назви Церкви почнуться репресії, і силові акції, метою яких буде охорону храмів.

Кирило також зазначив, що наслідки того, що відбувається в Україні будуть мати дуже небезпечне післямова в життя багатьох країн.

При цьому, патріарх Кирило закликав до молитви за канонічну Церкву в Україні.

"Сили зла не зуміють зруйнувати благодатне тіло Церкви в Україні", - заявив Кирило.

Реакція соцмереж не змусила себе чекати.

"Доречніше було б пану Кирилу напророкувати про мирний діалог вірян в Україні, а не розпалювати пристрасті! Якось не по-божому це!", - написала Ірина Узул.

&quot;Сили зла&quot;: у патріарха Кирила істерика з-за України

Скріншот з Facebook

"Якщо УПЦ МП наполягають, що вони українські - причому тут московський Кирило? Самі ж росіяни і влаштують криваві конфлікти, щоб танками прийти "захищати", а насправді підпорядкувати, це методи гібридної війни", - зазначив Вадим Крюков.

&quot;Сили зла&quot;: у патріарха Кирила істерика з-за України

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав законопроект про перейменування Української православної церкви Московського патріархату в Російську православну церкву.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області перший прихід московської церкви перейшов у ПЦУ.

Ми також повідомляли про те, що Українська православна церква Московського патріархату оскаржить закон про її перейменування в Конституційному суді.

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