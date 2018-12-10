ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Скандальний російський актор потрапив у ДТП

STYLERПерсона    10.12.2018 - 08:36
Скандальний російський актор потрапив у ДТП
Фото: Олексій Панін (instagram.com panin.aleksey)

За кермом автомобіля була 36-річна Лія Скворцова - кохана актора

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який нещодавно влаштував п'яний бешкет на борту літака, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Москві (РФ). Про це в понеділок, 19 грудня, повідомляє Mash на Telegram-каналі.

Зазначається, що на вулиці Подвойського зіткнулися два таксі, а потім у них в'їхав автомобіль марки "Мерседес", пасажиром якого був актор.

За кермом авто була 36-річна Лія Скворцова - кохана Паніна.

Вона є сценаристом нового фільму "Я повернувся", в якому Олексій не лише актор, а й режисер.

Панін від різкого гальмування вдарився головою. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.

Сам Панін їхати до лікарні відмовився.

Раніше ми писали про те, що Олексій Панін різко висловився про скандал, в якому опинився за поїздки на "кубику" в Саратові.

Також Панін публікував в мережі нове "голе" фото, чим добряче розлютила своїх фанатів.

Нагадаємо, що раніше Олексій Панін одягнув зношений спортивний костюм з діркою на "п'ятій точці"

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

 

Закривали тілами машини: поліцейські намагалися приховати резонансне ДТП "Я намагаюся триматися": стало відомо про останні дні життя Мельничука
Новини України МоскваактерДТП
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся