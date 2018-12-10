Скандальний російський актор потрапив у ДТП

Фото: Олексій Панін (instagram.com panin.aleksey)

За кермом автомобіля була 36-річна Лія Скворцова - кохана актора

Скандально відомий російський актор Олексій Панін, який нещодавно влаштував п'яний бешкет на борту літака, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Москві (РФ). Про це в понеділок, 19 грудня, повідомляє Mash на Telegram-каналі.

Зазначається, що на вулиці Подвойського зіткнулися два таксі, а потім у них в'їхав автомобіль марки "Мерседес", пасажиром якого був актор.

За кермом авто була 36-річна Лія Скворцова - кохана Паніна.

Вона є сценаристом нового фільму "Я повернувся", в якому Олексій не лише актор, а й режисер.

Панін від різкого гальмування вдарився головою. На місце виїхала бригада швидкої допомоги.

Сам Панін їхати до лікарні відмовився.

Раніше ми писали про те, що Олексій Панін різко висловився про скандал, в якому опинився за поїздки на "кубику" в Саратові.

Також Панін публікував в мережі нове "голе" фото, чим добряче розлютила своїх фанатів.

Нагадаємо, що раніше Олексій Панін одягнув зношений спортивний костюм з діркою на "п'ятій точці".

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Відео: РБК-Україна