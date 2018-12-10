Скандальный российский актер угодил в ДТП

За рулем автомобиля была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная актера
Скандально известный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил пьяный дебош на борту самолета, попал в дорожно -транспортное происшествие (ДТП) в Москве (РФ). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Mash на Telegram-канале.
Отмечается, что на улице Подвойского столкнулись два такси, и затем в них въехал автомобиль марки "Мерседес", пассажиром которого и был актер.
За рулем авто была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная Панина.
Она является сценаристом нового фильма "Я вернулся", в котором Алексей не только актер, но и режиссер.
Панин от резкого торможения ударился головой. На место выехала бригада скорой помощи.
Сам Панин ехать в больницу отказался.
Ранее мы писали о том, что Алексей Панин резко высказался о скандале, в котором оказался из-за поездки на "кубике" в Саратове.
Также Панин публиковал в сети новое "голое" фото, чем сильно разозлил своих фанатов.
Напомним, что ранее актер Алексей Панин надел изношенный спортивный костюм с дыркой на "пятой точке".
Видео: РБК-Украина