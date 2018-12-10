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Скандальный российский актер угодил в ДТП

STYLERПерсона    10.12.2018 - 08:36
Скандальный российский актер угодил в ДТП
Фото: Алексей Панин (instagram.com panin.aleksey)

За рулем автомобиля была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная актера

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который недавно устроил пьяный дебош на борту самолета,  попал в дорожно -транспортное происшествие (ДТП) в Москве (РФ). Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает Mash на Telegram-канале.   

Отмечается, что на улице Подвойского столкнулись два такси, и затем в них въехал автомобиль марки "Мерседес", пассажиром которого и был актер.

За рулем авто была 36-летняя Лия Скворцова - возлюбленная Панина. 

Она является сценаристом нового фильма "Я вернулся", в котором Алексей не только актер, но и режиссер.

Панин от резкого торможения ударился головой. На место выехала бригада скорой помощи.

Сам Панин ехать в больницу отказался.

Ранее мы писали о том, что Алексей Панин резко высказался о скандале, в котором оказался из-за поездки на "кубике" в Саратове.

Также Панин публиковал в сети новое "голое" фото, чем сильно разозлил своих фанатов.

Напомним, что ранее актер Алексей Панин надел изношенный спортивный костюм с дыркой на "пятой точке"

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Видео: РБК-Украина

 

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