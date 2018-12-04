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Курил, выпивал, ругался: скандалист Панин устроил дебош на борту самолета

STYLERПерсона    04.12.2018 - 14:43
Курил, выпивал, ругался: скандалист Панин устроил дебош на борту самолета
Алексей Панин (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Сам актер говорит, что вел себя спокойно и никому не предоставлял неудобств

Известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Стамбула в Москву. Об этом сообщает российский сайт РБК.

Курил, выпивал, ругался: скандалист Панин устроил дебош на борту самолета

Алексей Панин (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Отмечается, что несмотря на неоднократные предупреждения экипажа, Панин дважды курил в туалетной комнате самолета. Он также громко рассказывал другим пассажирам, что его бывшая жена работала когда-то стюардессой и научила, как нужно курить в самолете - детектор дыма прикрывается салфеткой.

Кроме этого, Панин оскорблял бортпроводников, употреблял алкогольные напитки и говорил, что он "звезда и ему ничего не будет". Также актер громко требовал ручку, чтобы раздавать автографы.

Курил, выпивал, ругался: скандалист Панин устроил дебош на борту самолета

Алексей Панин и Никита Джигурда (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Информацию о произошедшем инциденте подтвердили в пресс-службе авиакомпании "Победа". Теперь компания планирует взыскать ​с актера все понесенные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.

Сам же Панин заявил, что действительно 1 декабря возвращался из Турции, однако опроверг информацию об инциденте на борту.

"Я понятия не имею, о чем вы меня спрашиваете. Летал. Проблем не было", - заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Курил, выпивал, ругался: скандалист Панин устроил дебош на борту самолета

Алексей Панин (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Ранее сообщалось, что Алексей Панин резко высказался о скандале, в котором оказался из-за поездки на "кубике" в Саратове.

Также Панин публиковал в сети новое "голое" фото, чем сильно разозлил своих фанатов.

Видео: РБК-Украина

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