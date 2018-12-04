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Курив, пив, матюкався: скандаліст Панін влаштував дебош на борту літака

STYLERПерсона    04.12.2018 - 14:43
Курив, пив, матюкався: скандаліст Панін влаштував дебош на борту літака
Олексій Панін (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Сам актор каже, що вів себе спокійно і нікому не завдавав незручностей

Відомий своїми скандальними витівками російський актор Олексій Панін влаштував п'яний дебош на борту літака, що летів зі Стамбула до Москви. Про це повідомляє російський сайт РБК.

Курив, пив, матюкався: скандаліст Панін влаштував дебош на борту літака

Олексій Панін (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Відзначається, що незважаючи на неодноразові попередження екіпажу, Панін двічі курив у туалеті літака. Він також голосно розповідав іншим пасажирам, що його колишня дружина працювала колись стюардесою і навчила, як треба курити в літаку - детектор диму прикривається серветкою.

Крім цього, Панін ображав бортпровідників, вживав алкогольні напої і говорив, що він "зірка і йому нічого не буде". Також актор голосно вимагав ручку, щоб роздавати автографи.

Курив, пив, матюкався: скандаліст Панін влаштував дебош на борту літака

Олексій Панін і Микита Джигурда (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Інформацію про події інцидент підтвердили в прес-службі авіакомпанії "Побєда". Тепер компанія планує стягнути з актора усі понесені витрати, в тому числі за санітарну обробку літака.

Сам же Панін заявив, що дійсно у 1 грудня повертався з Туреччини, однак спростував інформацію про інцидент на борту.

"Я поняття не маю, про що ви мене питаєте. Літав. Проблем не було", - заявив він в ефірі радіостанції "Говоріт Москва".

Курив, пив, матюкався: скандаліст Панін влаштував дебош на борту літака

Олексій Панін (фото: instagram.com/alexeypanin777)

Раніше повідомлялося, що Олексій Панін різко висловився про скандал, в якому опинився через поїздку на "кубику" в Саратові.

Також Панін публікував в мережі нове "голе" фото, чим добряче розлютив своїх фанатів.

Відео: РБК-Україна

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