Помер автор відомих рок-хітів Кріс Кальмі: кращі пісні

Помер відомий радянський і російський співак, рок-музикант і композитор Кріс Кельмі (Анатолій Арьєвич Кельмі), автор таких відомих пісень як "Замыкая круг" і "Усталое такси". Артист помер 1 січня.

За інформацією росЗМІ, його тіло було доставлено у Наро-Фомінський морг в Підмосков'ї.

Артистові було 63 роки.

Фото: Кріс Кельмі (instagram.com)

Зазначимо, що у Кріса Кельмі було згубна пристрасть до спиртного. Співак не приховував свою залежність від алкоголю, в 2017-му він відкрито зізнався про це в пресі.

Також була інформація про хворобу артиста - у нього траплялися напади епілепсії. У грудні, після виписки з лікарні, Кельмі склав заповіт.

Фото: Кріс Кельмі (скріншот YouTube / Кріс Кельмі - Нічний рандеву)

За словами брата музиканта, останнім часом він був відлюдником. Останньою людиною, який бачив Кріса Кельмі живим стала його дружина Людмила. Це сталося ще 30 грудня 2018-го.

Відео: YouTube / Кріс Кельмі - Замикаючи коло

Анатолій Арьєвич в 70-х взяв псевдонім Кріс на честь улюбленого героя - персонажа фільму "Соляріс" Кріса Кельвіна.

Свою першу групу він заснував у 15 років. ВІА називався "Садко".

Відео: YouTube / Кріс Кельмі - Нічний рандеву

Кріс Кельмі був творцем таких відомих радянських груп, як "Високосное літо" і "Рок-Ательє", а також був музикантом групи "Автограф" (її називали однією з найбільш прогресивних рок-формацій в СРСР).

Відео: YouTube / Кріс Кельмі - Леді блюз

Написав музику до мультфільму "Пес у чоботях".

Фото: Кріс Кельмі (24smi.org)

Як повідомлялося раніше, в Естонії на 64-му році життя помер відомий британський рок-музикант, лідер групи Buzzcocks Піт Шеллі.

Нагадаємо, 15 листопада, перебуваючи у власному будинку в Талсі у США, помер американський кантрі-музикант Рой Кларк.