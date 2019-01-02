Скончался автор знаменитых рок-хитов Крис Кальми: лучшие песни

Скончался известный советский и российский певец, рок-музыкант и композитор Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми), автор таких знаменитых шлягеров как "Замыкая круг" и "Усталое такси". Артист скончался 1 января.

По информации росСМИ, его тело было доставлено в Наро-Фоминский морг в Подмосковье.

Артисту было 63 года.

Фото: Крис Кельми (instagram.com)

Отметим, что у Криса Кельми было пагубное пристрастие к спиртному. Певец не скрывал свою зависимость от алкоголя, в 2017-м он открыто признался об этом в прессе.

Также была информация о болезни артиста - у него случались приступы эпилепсии. В декабре, после выписки из больницы, Кельми составил завещание.

Фото: Крис Кельми (скриншот YouTube / Крис Кельми - Ночное рандеву)

По словам брата музыканта, в последнее время он был затворником. Последним человеком, который видел Криса Кельми живым стала его жена Людмила. Это произошло еще 30 декабря 2018-го.

Видео: YouTube / Крис Кельми - Замыкая круг

Анатолий Арьевич в 70-х взял псевдоним Крис в честь любимого героя - персонажа фильма "Солярис" Криса Кельвина.

Свою первую группу он основал в 15 лет. ВИА назывался "Садко".

Видео: YouTube / Крис Кельми - Ночное рандеву

Крис Кельми был создателем таких известных в советское время групп, как "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также был музыкантом в группе "Автограф" (ее называли одной из самых прогрессивных рок-формаций в СССР).

Видео: YouTube / Крис Кельми - Леди блюз

Написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Фото: Крис Кельми (24smi.org)

Как сообщалось ранее, в Эстонии на 64-м году жизни скончался известный британский рок-музыкант, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли.

Напомним, 15 ноября, находясь в собственном доме в Талсе в США, скончался американский кантри-музыкант Рой Кларк.