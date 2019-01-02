ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Скончался автор знаменитых рок-хитов Крис Кальми: лучшие песни

STYLERПерсона    02.01.2019 - 21:15

Скончался известный советский и российский певец, рок-музыкант и композитор Крис Кельми (Анатолий Арьевич Кельми), автор таких знаменитых шлягеров как "Замыкая круг" и "Усталое такси". Артист скончался 1 января.

По информации росСМИ, его тело было доставлено в Наро-Фоминский морг в Подмосковье.

Артисту было 63 года.

Скончался автор знаменитых рок-хитов Крис Кальми: лучшие песниФото: Крис Кельми (instagram.com)

Отметим, что у Криса Кельми было пагубное пристрастие к спиртному. Певец не скрывал свою зависимость от алкоголя, в 2017-м он открыто признался об этом в прессе.

Также была информация о болезни артиста - у него случались приступы эпилепсии. В декабре, после выписки из больницы, Кельми составил завещание.

Скончался автор знаменитых рок-хитов Крис Кальми: лучшие песниФото: Крис Кельми (скриншот YouTube / Крис Кельми - Ночное рандеву)

По словам брата музыканта, в последнее время он был затворником. Последним человеком, который видел Криса Кельми живым стала его жена Людмила. Это произошло еще 30 декабря 2018-го. 

Видео: YouTube / Крис Кельми - Замыкая круг

Анатолий Арьевич в 70-х взял псевдоним Крис в честь любимого героя - персонажа фильма "Солярис" Криса Кельвина.

Свою первую группу он основал в 15 лет. ВИА назывался "Садко". 

Видео: YouTube / Крис Кельми - Ночное рандеву

Крис Кельми был создателем таких известных в советское время групп, как "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также был музыкантом в группе "Автограф" (ее называли одной из самых прогрессивных рок-формаций в СССР).

Видео: YouTube / Крис Кельми - Леди блюз

Написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Скончался автор знаменитых рок-хитов Крис Кальми: лучшие песни

Фото: Крис Кельми (24smi.org)

Как сообщалось ранее, в Эстонии на 64-м году жизни скончался известный британский рок-музыкант, лидер группы Buzzcocks Пит Шелли

Напомним, 15 ноября, находясь в собственном доме в Талсе в США, скончался американский кантри-музыкант Рой Кларк.

Умер известный рок-музыкант: лучшие песни его группы Рики Мартин с супругом стали папами
Новости Украины Российская Федерациясмертьпевец
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь