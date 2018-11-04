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Помер легендарний лауреат "Греммі"

STYLERПерсона    04.11.2018 - 11:55
Фото: (af.mil)
Фото: (af.mil)

Музикант помер в результаті зупинки серця

Легендарний американський джазовий трубач, дворазовий лауреат музичної премії "Греммі" Рой Харгроув, помер у віці 49 років. Про смерть артиста повідомив його менеджер, передає The New York Times..

Харгроув помер у Нью-Йорку в п'ятницю через зупинку серця. Перед цим його екстрено госпіталізували прямо перед його концертом. У суботу в Нью-Джерсі він повинен був грати, але так і не вийшов на сцену.

Як наголошується, музикант 13 років "жив на діалізі" через проблеми з нирками.

Помер легендарний лауреат &quot;Греммі&quot;

 

CreditCreditMylan Cannon/The New York Times

Рой Харгроув народився 16 жовтня 1969 року в американському місті Уейко. Свій першої альбом Diamond in the Rough він випустив у 1990 році. Двічі ставав лауреатом премії "Греммі" – в 1997 і 2002 роках.

Нагадаємо, що нещодавно помер продюсер, познайомив світ з легендарним Брюсом Лі та Джекі Чаном.

Також ми писали, що з'явилися подробиці загадкової смерті соліста групи "Ненсі". Офіційна причина смерті досі не була оголошена. Друг артиста, гітарист групи "Міраж" Олексій Горбашов впевнений, що в його смерті винні лікарі.

Відео: (video.rbc.ua)

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