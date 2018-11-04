Скончался легендарный лауреат "Грэмми"

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Музыкант скончался в результате остановки сердца

Легендарный американский джазовый трубач, двукратный лауреат музыкальной премии "Грэмми" Рой Харгроув, умер в возрасте 49 лет. О смерти артиста сообщил его менеджер, передает The New York Times..

Харгроув умер в Нью-Йорке в пятницу из-за остановки сердца. Перед этим его экстренно госпитализировали прям перед его концертом. В субботу в Нью-Джерси у он должен был играть, но так и не вышел на сцену.

Как отмечается, музыкант 13 лет "жил на диализе" из-за проблем с почками.

CreditCreditMylan Cannon/The New York Times

Рой Харгроув родился 16 октября 1969 года в американском городе Уэйко. Свой первой альбом Diamond in the Rough он выпустил в 1990 году. Дважды становился лауреатом премии "Грэмми" – в 1997 и 2002 годах.

Напомним, что недавно скончался продюсер, познакомивший мир с легендарным Брюсом Ли и Джеки Чаном.

Также мы писали, что появились подробности загадочной смерти солиста группы "Нэнси". Официальная причина смерти до сих пор не была объявлена. Друг артиста, гитарист группы "Мираж" Алексей Горбашов уверен, что в его смерти виноваты врачи.

Видео: (video.rbc.ua)